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Tolgay Arslan: Asla Beşiktaş'ta oynamam

Tolgay Arslan'ın affedilme ihtimali belirince yıldız oyuncu 'Asla Beşiktaş'ta oynamam' dedi. Bunun üzerine yönetim, menajerine 'Bonservisi 5 milyon Euro' cevabını verdi. Fenerbahçe yükselen maliyeti çözmek için Beşiktaş ile masaya oturacak.

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Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasından sonra 1 numaralı taliplisi olan Fenerbahçe'nin bu transferdeki işi gün geçtikçe zorlaşıyor. Ancak sorunun kaynağı Fenerbahçe yönetimi değil. Beşiktaş'ta affedilme durumu beliren Tolgay Arslan, yaşanan bu gelişmeye sert bir reaksiyon gösterdi.
 
TOLGAY'DAN SERT REAKSİYON
 
Fenerbahçe ile görüşen Tolgay Arslan, Beşiktaş yönetimine menajeri aracılığıyla "Asla bir daha Beşiktaş'ta futbol oynamam" cevabını iletti. Bu cevaba bu kez de Beşiktaş yönetiminin tepkisi sert oldu.
 
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ AFFETMEDİ
 
Beşiktaş yönetimi, Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut'a, "Tolgay'ın bonservisi bundan böyle 5 milyon Euro. Bu parayı getiren Tolgay'ı alabilir" deyince işler iyice karmaşık hale geldi.
 
FENERBAHÇE ÇARE ARIYOR
 
Yaşanan gelişmeler Fenerbahçe yönetimini oldukça zor durumda bıraktı. Sarı- Lacivertliler şimdi bu artan maliyeti makul bir seviyeye çekmek için Beşiktaş yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. (Takvim)

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