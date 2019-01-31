14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,1868
  • 5,9537
  • 220.28
  • 104.074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tolgay Arslan: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyüğü

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takıma imzası sonrası konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takıma imza attıktan sonra "Türkiye'nin en büyük takımına geldim" açıklaması yaptı.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini belirterek, "Herkese çok teşekkür ederim. Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var. Bu ailenin bir parçası olduğumu için mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım, kararımı önceden vermiştim ve bu kararımın arkasında durdum. Başkanım ve hocam da beni kırmadı, dik durum ve bu aileye geldim. Ailem de çok mutlu. Güzel günler yaşayacağız." dedi.

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Tolgay Arslan, "Bu statta taraftara kendim şahit oldum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. Yurt dışından da teklifler geldi ama kararımı vermiştim. Menajerim, Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini söyledi ve ben de ışık yanmıştı. Bu kararı çok çabuk verdim." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderen Tolgay Arslan, "Taraftara şöyle seslenmek istiyorum, pas hatası yapacağım, kötü maç çıkaracağım ama bu forma için savaşacağım. Hep beraber güzel anlar yaşayacağız." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana aklından Fenerbahçe olduğunu söyleyen Tolgay Arslan, "Beşiktaş'ta iyi performans sergilemeseydim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp beni almazdı. ne kadar mutlu olduğumu anlatamıyorum. Formayı giydim ve sanki göz yaşlarım akacak gibi, çok mutluyum. Yeni Malatyaspor maçını da izledim, 32 bin kişi geldi ve bu normal bir şey değil. Bu taraftar daha iyisini hak ediyor. Savaşacağız, savaşan bir oyuncu geldi." dedi.

Tolgay Arslan, "Hedefim, futbolu Fenerbahçe'de bırakmak. Benim için kupa önemli. Bu kulübe kupalar yakışır. Elimden geleni yapacağım ve futbola da burada nokta koyacağım. Sonra da sıra oğlumda olacak. 6-8 numara olarak oynuyorum. Hem ofans hem de defans yapabilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki de Tolgay Arslan'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını söylerken, "Yerli oyuncular tutku ve arzuyla Fenerbahçe'ye gelmek istiyor, bu çok önemli. Fenerbahçe'nin omurgası Türkler'den oluşmalı. Bu yüzden milli oyuncuların bizi istemesi çok önemli. Türk ortamını Fenerbahçe'ye geri getireceğiz. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlıyor, ortam her gün güzelleşiyor. Tolgay bizi çok istedi, biz de onu çok istedik. Taraftarların içi rahat olsun, kötü başladık ama iyi bitireceğiz. Daha da önemlisi, gelecek sezon çok iyi olacağız. Bunun fitilini yaktık, iyi bir takım kuruluyor." açıklamasını yaptı.

(Sporx)

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AİHM'den flaş Rusya kararı! Mahkum etti

AİHM'den flaş Rusya kararı! Mahkum etti

Bakan Koca: İlaç stoklandığı tespit edildi

Bakan Koca: İlaç stoklandığı tespit edildi

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan bir ilk: Türkçesi yayımlandı

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan bir ilk: Türkçesi yayımlandı

AP, Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdı

AP, Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdı

BAE'li Bakan'dan haddi aşan Türkiye açıklaması

BAE'li Bakan'dan haddi aşan Türkiye açıklaması

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı

17 Aralık kumpas davasında müebbet hapis istemi

17 Aralık kumpas davasında müebbet hapis istemi

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli ücret açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli ücret açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

ABD´de skandal görüntüler

ABD´de skandal görüntüler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA