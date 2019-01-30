Tolgay Arslan Fenerbahçe'de
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Transferde 27 saat kala Fenerbahçe harekete geçti. Sarı Lacivertli kulüp, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Şener Özbayraklı takımda kaldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
(NTVSpor)
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