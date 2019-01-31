Tolgay Arslan Fenerbahçe'de! Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile bir süredir yapılan görüşmeler noktalandı.

Tolgay Arslan için takasta gündeme gelen Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın istediği maaşı vermemesi üzerine takından ayrılmayı kabul etmedi ve Fenerbahçe, 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Tolgay Arslan bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI YILLIK 2 MİLYON EURO İSTEDİ

Fenerbahçe'den 1,8 milyon euro alan Şener Özbayraklı, Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde ise 2 milyon euro yıllık ücret talep etti. Beşiktaş ise 1,2 milyon eurodan fazlasını veremeyeceğini iletince görüşmeler ilerleyemedi.

TOLGAY ARSLAN 300 BİN EURO ALACAĞINI BIRAKTI

Beşiktaş ile ipleri atan Tolgay Arslan da, ayrılmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve son aşamada transferin gerçekleşmesi için siyah-beyazlılardan alacağı olan 300 bin euroyu bırakmaya karar verdi.