Tolgay Arslan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı

TOLGAY Arslan da hayal kırıklığı oldu. Orta sahadaki dağınıklığı toplaması ve hücumdaki oyuncuları beslemesi için Beşiktaş’tan uzun görüşmeler sonrası transfer edilen Tolgay, Sarı-Lacivertli takımda gol ve asist yapmayı başaramadı. Beşiktaş’taki döneminde de skora etki edemediği için eleştirilen Tolgay, oyun olarak da tatmin etmiyor. Maçların ikinci yarısında fizik olarak düşüşe geçen Tolgay’ı hocası Ersun Yanal mecburen çıkarmak zorunda kalıyor. Yanal, Tolgay yerine Zajc ve Jailson’u kullanmadığı için de eleştirilerin odağında kaldı.

Akşam