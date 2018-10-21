Tolgay Arslan: Herkes bize karşı daha hırslı ve dikkatli oynuyor
Tolgay Arslan ve Atiba, Göztepe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Tolgay Arslan yaptığı açıklamada sonucun kendilerine yakışmadığını söylerken, final paslarında iyi olmadıklarını söyledi.
İşte Tolgay Arslan'ın maç sonundaki açıklamaları...
''Öncelikle çok üzgünüz. Maça iyi başlamıştık, pozisyonlara girmiştik. Basit bir gol yedik. Benim hatam da vardı. Herkesten özür diliyorum. Golden sonra daha çok hırslı olmamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık. Öne geçebilirdik. İkinci yarı biraz yavaş başladık. Daha çok çalışmamız ve istememiz gerekiyor. Herkes bize karşı daha hırslı ve dikkatli oynuyor. İnşallah Perşembe günü 3 puanı alırız.''
''Çok iyi çıkardık topları, final paslarında iyi değildik. Yine de pozisyonlara girdik. İlk golden sonra moralimiz düştü. Bu düşüş büyük takıma yakışmaz. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor.''
ATİBA'NIN AÇIKLAMALARI...
Kanadalı oyuncu, "Bu akşam iyi başladık aslında. 10-15 dakika kontrol bizdeydi ama ilerledikçe kontrolü kaybetmeye başladık. Bir türlü istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Genel olarak baktığımızda geliştirmemiz gereken birçok nokta vardı. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. 2. yarıda oyuna bir türlü giremedik, gol yedik, geriye düştük. Golden sonra reaksiyonda zorlandık ve ardından 2. gol geldi. Daha sıkı çalılşmamız gerekiyor, antrenmanda geliştirmemiz gereken noktalar var. Son birkaç maçtır istediğimiz seviyede oynayamadığımızı kabul etmek lazım. Bunu analiz edip, bunun üzerine gitmek lazım." ifadelerini kullandı.
Taraftarlara mesaj yollayan Atiba, "Taraftarlarımız her zaman arkamızda, buna devam etmelerini rica ediyoruz. Biz de birlikteliğimizi güçlendirerek, 1-2 maça toparlanmalıyız." dedi
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