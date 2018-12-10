Tolgay Arslan kafasında Beşiktaş'ı bitirdi

Son haftalarda takımda pozitif hava yakalanmışken Tolgay’ın affı şu anda söz konusu değil. Ancak Tolgay özür diler ve davranışlarını değiştirirse durumunda değişiklik olabilecek. Tolgay’ın ‘özür’ konusunda bir girişimi yok fakat her şey Şenol Hoca’da bitiyor.Şenol Güneş, Tolgay’ın adım atması halinde oyuncusuna yakın davranmayı düşünüyor.

ALMANLAR SIRADA

Güneş, bu duruma düştüğü oyuncuları canlandırmayı hep başardı... Özür gelmezse Tolgay’ın taliplileriyle masaya oturulacak. Mukavelesi 2022’de son bulacak Tolgay Arslan için Alman takımları Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg pusuda bekliyor. Özür dilemeyen Tolgay’ın Beşiktaş’ı kafasında bitirdiği de iddia edildi. (Akşam)