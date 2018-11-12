Tolgay Arslan Stuttgart yolunda

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçı kadrosuna almamıştı. Gözden düşen Tolgay Arslan'ı isteyen Kırmızı-Beyazlı kulüple görüşmeler başladı. Yönetim Kurulu kararıyla kadro dışı kalan Tolgay Arslan, geçmiş döneme ait alacaklarının hesabına yatmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Alman ekibi Stuttgart'ın Tolgay'ı istediği ve siyah beyazlı kulübün pazarlıklara başladığı öğrenildi. Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve yönetimin biletini kestiği yıldız futbolcunun yeni adresi şimdiden merak konusu.