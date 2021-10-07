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Spor

Tolgay Arslan sürprizi! Türkiye'ye dönüyor

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan Türkiye'ye dönüş kararı aldı. Trabzonspor ile temasa geçen Tolgay bordo mavili takımda oynamak istiyor.

7 Ekim 2021 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:44
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Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuştu. İtalya'da aradığı mutluluğu bulamayan Tolgay Arslan Türkiye'ye dönme kararı aldı. Udinese'nin yeni kontrat yapmayacağı Tolgay Arslan, ocak ayından itibaren istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.

TOLGAY ARSLAN TRABZONSPOR YOLUNDA

Konuyla ilgili menajerine talimat veren Tolgay Arslan'ın hedefindeki takım ise Trabzonspor. Bordo mavililerde forma giymek isteyen Tolgay'ın menajerine bu yönde talimat verdiği iddia ediliyor. Öte yandan haber detayında Trabzonspor'un da bu transfer için görüşmelere başladığı belirtildi.

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