Tolgay Arslan sürprizi! Türkiye'ye dönüyor

7 Ekim 2021 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:44

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuştu. İtalya'da aradığı mutluluğu bulamayan Tolgay Arslan Türkiye'ye dönme kararı aldı. Udinese'nin yeni kontrat yapmayacağı Tolgay Arslan, ocak ayından itibaren istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.

TOLGAY ARSLAN TRABZONSPOR YOLUNDA



Konuyla ilgili menajerine talimat veren Tolgay Arslan'ın hedefindeki takım ise Trabzonspor. Bordo mavililerde forma giymek isteyen Tolgay'ın menajerine bu yönde talimat verdiği iddia ediliyor. Öte yandan haber detayında Trabzonspor'un da bu transfer için görüşmelere başladığı belirtildi.