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Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup TFF nezdinde ihtarname gönderdi

Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup hem UEFA’ya gönderilen “Borçsuzluk” kağıdına imza atmadılar hem de kulübe TFF nezdinde ihtarname gönderdiler.

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Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkeyle de bağı bulunan çifte vatandaş gurbetçiler, siyah-beyazlıların başını ağrıttı. Dövizden Türk Lirası’na geçiş konusunda kulüple sıkıntıları bulunan futbolculardan Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup da UEFA’ya gönderilen “Borçsuzluk” kağıdına imzasını koymadı. Üstelik Tolgay, bununla da yetinmedi. Yıldız futbolcu TFF nezdinde ihtarname gönderdi. 

Geçmiş dönem alacaklarının 30 gün içerisinde ödenmesi için noter kanalıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran siyah-beyazlı futbolcuya, bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde Tolgay bedelsiz serbest kalabilecek. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 28. maddesine göre, ödeme alamayan futbolcuların 7 gün içinde fesih hakkının bulunduğu belirtiliyor. 

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