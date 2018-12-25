Tolgay Arslan'a mesaj gönderildi! 'Bonservis problemini çöz gel'
F.Bahçe, Beşiktaş’ın Şener’e karşılık elden çıkarmayı düşündüğü oyuncunun menajerine, “Bonservisini alırsa görüşebiliriz” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı.
Sarı-Lacivertliler futbolcunun menajerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti.
Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisi Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fener, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermeyi istemiyor.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.