19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6901
  • 6,3134
  • 269.373
  • 106752
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tolgay Arslan'a Süper Lig'den talip var

Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında aldırdığı Tolgay Arslan’a bu sezon forma vermiyor. Tolgay; Emre, Gustavo, Tolga ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.
 
Ancak Çaykur Rizespor’un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
 
(Fanatik)
 

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu

Başkan Erdoğan'dan Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu

Defacto

Defacto

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Olası Marmara depreminde tsunami tehlikesi var mı? İşte araştırmanın ilk sonuçları

Olası Marmara depreminde tsunami tehlikesi var mı? İşte araştırmanın ilk sonuçları

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Tüneli kapatıp...

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Tüneli kapatıp...

Kuruluş Osman 1. Bölümden ilk görüntüler

Kuruluş Osman 1. Bölümden ilk görüntüler

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Roma dönemine ait, bin 500 yıllık... 48 adet bulundu

Roma dönemine ait, bin 500 yıllık... 48 adet bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA