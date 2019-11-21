Tolgay Arslan'a Süper Lig'den talip var
Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında aldırdığı Tolgay Arslan’a bu sezon forma vermiyor. Tolgay; Emre, Gustavo, Tolga ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldı.
Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.
Ancak Çaykur Rizespor’un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
(Fanatik)
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