Tolgay Arslan'ın Başakşehir maçının devre arasında yemek yediği için kadro dışı kaldığı iddia edildi

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar’ın geçtiği bilgiye göre, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçının devre arasında Şenol Güneş Tolgay Arslan’ı yemek yerken gördü. Şenol Güneş bunun üzerine tecrübeli futbolcuya, ‘Neden ısınmak yerine yemek yiyorsun?’ diye sorunca Tolgay Arslan’ın cevabı ‘Zaten oynatmıyorsun hocam. Ben de yemek yiyorum’ oldu. Bu olayın ardından Şenol Güneş Tolgay Arslan’ı Sivasspor maçının kadrosuna almadı.

Bir diğer iddia ise Beşiktaş’tan bir süredir parasını alamayan Tolgay Arslan’ın kulüp tarafından söz verilen tarihte yine maaşını alamaması ve bunun üzerine tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’ı TFF’ye şikayet etmesi.