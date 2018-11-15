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Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut: Oyuncunun transferi için henüz çok erken

Beşiktaş yönetimi tarafından kadro dışı kalan Tolgay Arslan’ın menajeri Ahmet Bulut oyuncusu hakkında önemli ifadeler kullandı.

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Yaklaşık 2 hafta önce oynanan ve Başakşehir’e 1-0 kaybedilen maçın devre arasında Şenol Güneş ile tartışan ve ‘Nasıl olsa beni oynatmayacaksın’ diyerek soyunma odasında yemek yiyen Tolgay Arslan, yönetim kararıyla kadro dışı kalmıştı.

Özellikle bu sezon forma giydiği maçlarda sahadan alınan ilk oyunculardan olan ve sık sık hocasıyla karşı karşıya gelen Tolgay’ın Beşiktaş’tan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtilirken, oyuncu hakkında ortaya atılan ‘Stuttgart’a gidecek’ haberleri menajeri olan Ahmet Bulut tarafından yalanlandı. Alman kulübüyle herhangi bir şekilde temasa geçmediklerini belirten Bulut, kadro dışı olayının bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade etti.

İşte ünlü FİFA Menajerinin Tolgay Arslan açıklaması...

Tolgay kadro dışı kaldıktan sonra hakkında birçok transfer haberleri yapılmaya başlandı. Oyuncuyla ilgili Stuttgart iddiaları olduğu gibi yalan. Biz şu ana kadar kimseyle görüşmedik. Zaten ligin başındayız önümüzde uzun bir maraton var, Tolgay affedilebilir yeniden kadroya katılabilir. Eğer Beşiktaş yönetimi ne zaman ‘bu oyuncuyu satalım’ derse o zaman harekete geçeriz ama dediğim gibi şu anda harekete geçmek için çok erken. Tolgay için takım bulmam lazım, araştırmam lazım, görüşmeler yapmam lazım...

Bu sezon 16 maçta görev alan 28 yaşındaki orta saha sadece 1 gol atabildi.

(Diriliş Postası)

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