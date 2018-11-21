Tolgay Arslan'ın yeni durağı Hamburg oluyor

BEŞİKTAŞ’IN gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın eski takımı Hamburg ile flörtte olduğu ortaya çıktı. Alacağını tahsil edemediği için Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuran, borçsuzluk belgesini imzalamayan, sözleşmesini de TL’ye çevirmediği için Beşiktaş tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay’ı, Hamburg’un istediği Alman basınında yer aldı.

4 YIL ÖNCE KARTAL’A GELMİŞTİ

27 Ocak 2015’te Hamburg’tan 450 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 25 Ocak 2018’de yıllık 2.5 milyon euro maaşla sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Alman basını, Hamburg’un Tolgay’ı makul bir transfer bedeliyle kadrosuna katmak istediğini yazdı. Tolgay’ın alacaklarını da bırakıp bonservisini bedava alma yoluna gideceği de haberlerde yer aldı.

CHİCHARİTO VE RAFAEL İDDİASI

Alman 1. Lig takımı Stuttgart’ın da Tolgay Arslan’ı istediği ancak Paderborn doğumlu yıldızın Hamburg’a daha yakın olduğu vurgulandı. Öte yandan ESPN Televizyonu, Beşiktaş’ın West Ham’da gözden düşen Chicharito (küçük bezelye) lakaplı golcü Javier Hernandez’i kiralamak için harekete geçtiğini öne sürdü. İspanya’da Mundo Deportivo ise Lyon’un sağ beki Rafael için Beşiktaş’la Valencia’nın devrede olduğunu yazdı.