Tolgay artık 11’de
FENERBAHÇE, Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Beniza sonrası ilk 11’de yapılacak değişim de belli oldu.
- StarSpor
FENERBAHÇE, Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Beniza sonrası ilk 11’de yapılacak değişim de belli oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, ismi TFF listesine yazılmadığı için artık ligde oynayamayacak olan Cezayirli futbolcunun yerine Beşiktaş’tan transfer edilen Tolgay’ı oynatacağı öğrenildi. Tolgay, Göztepe maçında da son 27 dakikada Benzia’nın yerine oyuna girmişti. Sarı-Lacivertli takımın hocası sakatlanan Sadık’ın yerine Serdar Aziz’i oynatmayı düşünürken, Moses’i de ilk 11’e monte etmek istediği ve büyük ihtimalle de Ayew’i kulübeye çekeceği ifade edildi
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