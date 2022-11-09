İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2022 Çarşamba / 15 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5816
  • EURO
    18,7404
  • ALTIN
    1021.87
  • BIST100
    4360.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tolgay Kerimoğlu: Galatasaray dünyanın en büyük takımı
Spor

Tolgay Kerimoğlu: Galatasaray dünyanın en büyük takımı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Galatasaray'a 2-1 yenilen Ofspor'da teknik direktör Tolgay Kerimoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Tolgay Kerimoğlu: Galatasaray dünyanın en büyük takımı
ABONE OL

Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Takıma 10 gün önce geldim. Alt sıralardayız, takımı toparlamaya çalışıyoruz. Takımımızda çok genç oyuncular var. Oyuncuların kendine güvenmesi için bu maç önemliydi." dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 yenildi ve elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tolgay Kerimoğlu, "Takıma 10 gün önce geldim. Alt sıralardayız, takımı toparlanmaya çalışıyoruz. Takımımızda çok genç oyuncular var. Oyuncuların kendine güvenmesi için bu maç önemliydi. Galatasaray ile oynamak önemliydi. Biz Galatasaray ile kendimizi kıyaslayamayız. Galatasaray dünyanın en büyük takımı. Biz de kendi çapımızda öz güvenimizi arttırmayı düşündük. Maçta daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyordum. Galatasaray oyuna iyi başladı. Oyunun başında sıkıntı yaşadık. 2-1 bitti maç. Berabere de bitebilirdik. Bu da bizim için çok önemli. Oyuncularımızın bu konudaki ilerlemeleri için bu maç iyi olacak." diye konuştu.

Kerimoğlu ayrıca mücadele öncesinde çıkan haberlerde için, kendisinin böyle şeyler söylemediği ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.