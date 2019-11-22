Tolgay’a Çaykur Rize talip
Fenerbahçe’de geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’tan transfer edilen ancak bu sezon fazla oynamayan Tolgay Arslan’a müşteri çıktı.
- Star Spor
Çaykur Rizespor’un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldığı bildirildi. Atmacalar, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Gustavo ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldığı için ilk 11’de düşünmediği Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
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