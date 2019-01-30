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Tolgay'da mutlu son

Milli oyuncunun menajeri dün Sarı-Lacivertliler’in kulüp binasına gelerek anlaşmayı tamamladı. Fener, Tolgay’a karşılık olarak ezeli rakibine 2.5 milyon euro ve Şener’i verecek.

  • StarSpor
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YILAN hikayesine dönen Tolgay Arslan transferinde nihayet mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Beşiktaşlı oyuncu için Siyah-Beyazlı kulüple yaptığı pazarlıkta orta noktada buluştu. Sarı Kanarya, milli futbolcuya karşılık olarak Beşiktaş’a 2 milyon 500 bin euro para ile birlikte sağ bek Şener Özbayraklı’yı da verecek.

TOLGAY 400 BİN EURO BIRAKTI

Tolgay Arslan da Beşiktaş’tan alacağı olan 400 bin euroyu bırakacak. Böylece Beşiktaş’ın kasasına giren miktar 2 milyon 900 bin euroyu bulmuş olacak. Kulüpler arasında varılan mutabakatın ardından Tolgay’ın menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe kulüp binasına giderek yöneticilerle son bir görüşme yaptı. Burada tüm pürüzlerin giderildiği ve Tolgay’ın bugün sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAK

Fenerbahçe, 2.5 yıllık imza atacak yeni transferi Tolgay Arslan’a senelik 2 milyon euro ücret ödeyecek. Yapılan anlaşma sonrası mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, “Beşiktaş’ta güzel günlerim geçti. Ama futbolda ayrılıklar her zaman oluyor. Her ayrılık aynı zamanda yeni bir başlangıç. Ben de bundan sonra Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökeceğim. Forma giyeceğim günü bekliyorum” dedi.

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