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Tolgay'da takas pazarlığı

Fener, Yanal’ın “İsterim” dediği gurbetçi ön libero için Beşiktaş’a Şener+1 milyon euro önerdi. Kartal, 2 milyon euro daha istiyor.

  • StarSpor
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ALİ Koç’un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında “Dostluk rüzgarları” esmeye başlamıştı. Süper Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçirip, ilk yarıyı 17. sırada kapatan Sarı-Lacivertliler, takıma takviye için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın “Takımda isterim” dediği Tolgay Arslan için Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldı ve Kartal’ın gündeminde olan Şener Özbayraklı artı 1 milyon euro teklif etti. Beşiktaş ise Tolgay’a karşılık Şener artı 3 milyon euro talep etti. Ezeli rakipler arasındaki takas pazarlığının devam ettiği bildirildi. Bu arada Fener’in Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in takımda istemeyip “Kendine kulüp bul” dediği Serdar Aziz için de düğmeye basmaya hazırladığı ileri sürüldü.

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