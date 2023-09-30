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Spor

Tolunay Kafkas: Galatasaray ve Fenerbahçe bu ligin üstünde

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2023 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Galatasaray ve Fenerbahçe bu ligin üstünde
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Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Tolunay Kafkas "Oyuncularım ilk devre çok pas hatası yaptı. Hızlı geçişleri daha iyi yapmalıydık. İkinci yarı format ve oyuncu değişikliği ile golü bulduk. Oyun bizim lehimize dönecekken, geçişleri daha az yaptık." dedi.

Tolunay Kafkas "Galatasaray çok güçlü takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe ve Galatasaray bu ligin üstünde. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi kendimize daha yakın rakiplerle oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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