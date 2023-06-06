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Spor

Tolunay Kafkas: Gelecek sezon da buradayım

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, gelecek sezon da takımın başında olacağını açıkladı.

6 Haziran 2023 Salı 19:41 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Gelecek sezon da buradayım
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Sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ligde oynanacak Adana Demirspor maçının hazırlıklarını basına açık antrenmanla Beştepe Tesisleri'nde tamamladı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kafkas, "Yönetimle görüştük, devam edeceğiz. Ankaragücü'ne daha iyi futbol oynatacak kadro yapılandırması içinde olacağız. Ben bu takımın sadece antrenörü değil aynı zamanda taraftarıyım da. Allah bizi mahcup etmesin. İnşallah istediklerimizi yapmak istiyoruz." dedi.

Kulüp başkanı Faruk Koca'yla konuştuklarını anlatan Kafkas, sözlerine şöyle devam etti:

"1 yıl daha mukavelem vardı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar çok ağır. Bizden çok başkanın bu işe motive olması, küsmemesi lazım. İsteyen istediği gibi düşünsün. Ben doğru ve dürüstçe bu kulüp için doğru bildiğimi söylerim. Başkanın burada olması lazım. Başkan ayrılırsa bu ekonomik şartlarda transfer yapmak zor. 1 milyon avro dediğiniz para 25 milyon liraya denk geliyor. Bir şeyleri doğru konuşmak lazım. Herkesin hakkını teslim etmek lazım. Bu işler kolay değil. Daha iyi bir sezon geçirmek için ortaya bir irade koyacağız."

"BÜYÜK BİR LİSTEM VAR"

Tolunay Kafkas, takımdaki kiralık oyuncular ve transfer çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Türk oyuncularla ilgili büyük bir listem var. Gelmek isteyen ya da istemeyen oyuncular var. Yabancı isimlerle ilgili de bildiklerim ve önerdiklerim var. Potansiyel satılabilecek oyuncular da var. Yabancı oyuncular var Türkiye'den istediğim. Kiralık oyunculardan tutmak isteyeceklerimiz, ayrılmak isteyeceklerimiz var. Kitsiou, Hanousek ve Sowe'a özellikle parantez açmak istiyorum. Onlar bu kulübün karakterleri ve oyunculuklarıyla önemli hizmetler verdiler. Kendileriyle devam etmek isterim. Sowe burada çok mutlu ve kalmak istiyor."

İLK 11'İ AÇIKLADI

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tolunay Kafkas, ligde oynayacakları Adana Demirspor maçının ilk 11'ini de açıkladı.

Kiralık futbolcular Gökhan Akkan, Hanousek, Kitsiou, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Sowe'a izin verdiklerini Zahid'in de rahatsızlığının bulunduğunu aktaran Kakfas, rotasyonulu bir kadroyla mücadele edeceklerini belirtti.

KAFKAS'IN AÇIKLADIĞI İLK 11'DE ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

Doğukan Kaya, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Malcuit, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Dokanovic, Diack, Gökhan Töre, Beridze, Chatzigiovanis.

"Kupada final oynamak istiyorduk"

Tolunay Kafkas, zor bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"11 aydır takım düşme hattındaydık, son Kayserispor maçında kümede kalmaya garantiledik. Kupada final oynamak istiyorduk, avcumuzda olan bir şeyi kaçırdık. Futbolun içinde bunlar var. Bir gerçeklikten bahsetmek lazım. Geçen sene bu takım şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı. Bu sene de ligde kalmayı başardı. Tabi Ankaragücü bundan daha iyisini hak ediyor fakat yapılanlar için teşekkür etmek lazım. Başta başkanımıza, yönetimimize ve taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Daha iyisi olmalı, bunun için çalışıyoruz. Bir daha Ankaragücü'nün bu durumlarda olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burası büyük camia, büyük taraftarı var, bu yüzden iyi bir takım yapacağız."

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