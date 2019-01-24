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Tolunay Kafkas: Oyuncularımız gelişimini maalesef tamamlayamıyor

Türkiye Futbol Federasonu (TFF) Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 17-20 yaş arasındaki oyuncuların gelişimlerinin tamamlanamadığını söyledi.

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Kafkas, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Şehitkamil'de Futbola  Dair Her Şey" adlı panelde yaptığı konuşmada, altyapının önemine işaret ederek,  federasyon olarak bu unsuru çok önemsediklerini dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde çok ihmal edilen altyapıyı, verilen desteklerle  geliştirmeyi arzuladıklarını anlatan Kafkas, "Birçok nedenden dolayı 17-20 yaş  arasındaki oyuncularımız gelişimini maalesef tamamlayamıyor. Bundan dolayı eldeki  yeteneği de kaybedebiliyoruz. Bu söylediğim sadece teknik taktik anlamda değil,  çevresel ve ailesel nedenlerden dolayı da olabiliyor. Bunun olmaması için  eğiticilerin eğitilmesi çok önemli. Bunun için ciddi çaba sarf ediyoruz." diye  konuştu.

Kafkas, doğum tarihi yılın ilk aylarına denk gelen çocuklarla, yıl  sonuna denk gelen çocuklar arasında yaşanan gelişim farklılıklarının altyapıda  neden olduğu soruna ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Genç oyuncu gelişiminde, özellikle genç milli takımlarda 11,12,13 yaş  gruplarında bu konu çok önemli. Aslında bunların gelişimini ayrı değerlendirmemiz  gerekiyor. Aslında 6-7 ay, genç oyuncuların alt yaş gruplarındaki gelişiminde çok  farklılığa neden olabiliyor. Bizim de bu konuda çalışmamız var. Önümüzdeki  günlerde bir şeyler yapıp, bu sorunu çözmek istiyoruz."

Kafkas, Gaziantep'te teknik direktörlük yapan ve kentle duygusal bağı  bulunan bir teknik adam olarak, şehrin önemli markalarından Gaziantepspor'un  geldiği noktanın üzücü olduğunu ancak kentin el birliğiyle takımı yeniden eski  günlerine getirebileceğine inandığını kaydetti.

Kafkas, sokak futboluyla ilgili de, "Ülkemizin birtakım gerçekleri  var. Bunun içerisinde sokak futbolu var. Bizler de buradan çıkan insanlarız. Ama  artık 2 türlü futbol eğitimi var. Bunlardan birisi kulüplerde oldukça profesyonel  olarak verilen eğitim, diğeri ise doğaçlama yetişme. Bu da ülkemizin bir gerçeği.  O yüzden mahalleler arası futbol turnuvası düzenlemeyle ilgili projelerimiz var."  açıklamasında bulundu.

Panelde, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kafkas'a plaket  ve Şehitkamil Belediyespor takımının 27 numaralı formasını hediye etti.

(AA)

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