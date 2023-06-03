İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Tolunay Kafkas: Sonuçtan memnunum

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen Ankaragücü matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. MKE Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Sonuçtan memnunum
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Yukatel kayserispor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçtan galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, zor bir deplasman da çok iyi bir takıma karşı galip ayrıldıklarını belirterek, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Özellikle topsuz oyunda bunda çok başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKLAR"

İstedikleri sonucu aldıklarını anlatan Kafkas, şunları kaydetti:

"Çok az pozisyon verdik. Daha iyi geçiş yapmamız lazımdı. İçinde bulunduğumuz durumda bizim için önemli olan bir ya da üç puan almaktı. Üç puan aldığımız için çok mutluyum. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Büyük camia, büyük taraftar. Çok uzun yıllar hizmetim var buraya. Her zaman da kalbimin bir tarafında olacak. Özellikle de kapalı kaleye benim olduğum bu dönemde saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.