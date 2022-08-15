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Spor

Tom Dumoulin kariyerini noktaladı

2017 İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan ve olimpiyatlarda 2 gümüş madalyası bulunan Hollandalı sporcu Tom Dumoulin, kariyerini noktaladı.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
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Olimpiyatlarda 2 gümüş madalyası bulunan ve 2017 İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan Hollandalı sporcu Tom Dumoulin, aktif kariyerini sonlandırdı.

Jumbo-Visma takımı adına yarışan Dumoulin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18-25 Eylül tarihlerinde Avustralya'da düzenlenecek Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'na katılmayı umduğunu ancak bunu yapacak gücü kendinde bulamadığını belirtti.

31 yaşındaki Dumoulin, "Depom boş. Bacaklarım ağır hissettiriyor ve antrenmanlar beklediğim sonuçları vermiyor. Bu sebeple profesyonel bisikleti bırakma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

2017'de İtalya Turu ve dünya zamana karşı şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı bisikletçi, 2018'de ise hem İtalya hem de Fransa turunda genel klasmanı 2. sırada tamamlamıştı.

Dumoulin ayrıca 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda zamana karşı kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

  • Tom Dumoulin
  • Jumbo-Visma
  • Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası

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