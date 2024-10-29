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Spor

Tomislav Mijatovic: Bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum

THY EuroLeague'in 6. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine 97-88 yenilen Anadolu Efes'in Başantrenörü Tomislav Mijatovic, bu mağlubiyeti telafi edeceklerini belirtti.

29 Ekim 2024 Salı 23:59 - Güncelleme:
Tomislav Mijatovic: Bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum
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Basketbol THY EuroLeague'in 6. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine 97-88 yenilen Anadolu Efes'in Başantrenörü Tomislav Mijatovic, bu mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Mijatovic, "Türk halkını bugün mutlu etmek istedik ama başaramadık. Oyuncularım gayet iyi mücadele etseler de zihinsel hatalar maçı kontrol etmemize engel oldu. Maçların sonucunu küçük detaylar belirliyor ama harika çaba gösterdiler. Taraftarlarımıza bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Hakemlerin bazı teknik faul kararlarını anlamadığını söyleyen Mijatovic, "Küfür etmedim, bir şey yapmadım ama kural kuraldır, yorum yapmak istemiyorum. Bunun çok sık tekrar etmemesini istiyorum. Maçı kaybetmemize sebep olan küçük detayları değiştirmeye çalışacağız." dedi.

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