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Spor

Tomislav Mijatovic: Ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiledik

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 23:30 - Güncelleme:
Tomislav Mijatovic: Ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiledik
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, "İyi oyuncular ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiler." diye konuştu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mijatovic, oyuncularının kendilerini kanıtladığını ve sahaya karakter koyduklarını dile getirdi.

Agresif oynayarak maçı kazandıklarının altını çizen Mijatovic, şöyle konuştu:

"Bir sonraki maçta da bugünkü düşünceyle sahada olmalıyız. Oyuncularım birbirleri için oynamalı. Daha agresif olmalıyız. Finalin de keyfini çıkararak oynamamız gerekiyor. Bizim takımımız çok deneyimyli oyunculardan kurulu bir takım. Avrupa Ligi'nin ardından oyuncuların kendilerini kanıtlamaları gerekiyordu ve bugün bunu yaptılar. Çocuklar mücadeleyi seviyorlar. Atmosferin ne denli yüksek olması önemli değil. İyi oyuncular ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiler."

DEREK WİLLİS: "BUGÜN ENERJİMİ ORTAYA KOYDUM VE PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

Fenerbahçe Beko karşısında 20 sayı kaydeden Derek Willis, ilk 2 maçta sarı-lacivertli ekibin daha üstün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Potansiyel olarak son maç olduğunu düşündüğümüz bu maça daha çok enerji yansıtmamız gerekiyordu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Performansım için mutluyum. Her zaman olabildiğince verimli olmak istiyorum. Olabildiğince az şut atıp çok sayı atmak istiyorum. Bugün enerjimi ortaya koydum ve performansımdan memnunum."

Lacivert-beyazlı ekibin deneyimli isimlerinden Rıdvan Öncel de ilk 2 maçı kaybettiklerini hatırlatarak "O iki maçtaki performansın biz olmadığını biliyorduk. Kafamızı buna göre hazırladık. Gereken mücadeleyi gösterdik. Onlar şampiyonluğa bir maç uzaktalar. Seriyi evimize taşımak için bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Bizim için taşlar yerine oturdu. Diğer maçı da kazanıp seriyi evimize taşımak ve kupayı kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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