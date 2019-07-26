Tonelli favori Roncaglia plase

29 yaşındaki stoperi Beşiktaş dışında Brescia ve Lecce’nin de istediğini vurgulayan Rai Sport, haberinde “Türk ekibi transfer için şartları zorluyor. Napoli 7 milyon euro istiyor. Ancak transferin bu rakamla bitmesi zor” ifadesine yer verdi. Kartal’ın Tonelli olmazsa rotasını Celta Vigo’da oynayan Facundo Roncaglia’ya çevireceği de ileri sürüldü.