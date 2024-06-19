İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5387
  • EURO
    34,9939
  • ALTIN
    2434.47
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!
Spor

Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

Almanya'nın Macaristan'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 124 isabetli pas ile oynayan Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası'nda 1980'den bu yana bir maçta en fazla pas isabeti sağlayan ikinci oyuncu oldu.

19 Haziran 2024 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!
ABONE OL

Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Almanya'da yıldız oyuncu Toni Kroos tarihe geçti.

Macaristan maçında tam 124 isabetli pas yaparak 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında Xavi'nin ardından en yüksek sayıya ulaşan orta saha oldu.

Rekorun sahibi ise EURO 2012'de İrlanda maçında tam 127 isabetli pas yapan Xavi Hernandez'e ait.

ALMANYA'YI HEYECANLANDIRAN İSTATİSTİK!

Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Almanya'yı heyecanlandıran bir istatistik ortaya çıktı.

EURO 2024'e ikide iki yaparak başlayan Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce bunu başardığı dört turnuvanın üçünü şampiyon tamamladı.

Panzerler; 1972, 1980, 1996 yıllarında iki de iki yapmış ve turnuvada zafere ulaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.