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Spor

Toni Kroos futbolu bırakıyor

Uzun yıllardır Real Madrid'de forma giyen ve efsane isimlerden biri olan tecrübeli yıldız Toni Kroos, jübile kararı aldı.

21 Mayıs 2024 Salı 14:20 - Güncelleme:
Toni Kroos futbolu bırakıyor
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Real Madrid ve Alman futbolunun efsane ismi Toni Kroos, jübile kararı aldı.

Sky Deutschlan'da yer alan haberde; Toni Kroos, Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı ve başka bir kulüpte oynamak istemediği için jübile kararı aldı.

Toni Kroos yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti." dedi.

İşte Toni Kroos'un açıklaması:

"17 Temmuz 2014 - Real Madrid'e imza attığım gün, hayatımı değiştiren gün. Bir futbolcu olarak ama özellikle de bir insan olarak hayatımı. Dünyanın en büyük kulübünde yeni bir dönemin başlangıcıydı. 10 yıl sonra, sezon sonunda bu bölüm sona eriyor. O başarılı dönemi asla unutmayacağım! Beni açık yüreklilikle karşılayan ve bana güvenen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Ama özellikle de ilk günden son güne kadar gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz için siz sevgili Madridlilere teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu karar, aktif bir futbolcu olarak kariyerimin bu yaz Avrupa şampiyonasından sonra sona ereceği anlamına geliyor.

Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti.

Şu andan itibaren tek bir düşünce var: Haydi 15! Sadece Madrid ve başka bir şey yok!"

TONI KROOS'UN KARİYERİ

34 yaşındaki Toni Kroos, kariyerine Greifswalder, Hansa Rostock altyapılarında oynadıktan sonra henüz 16 yaşında 2.3 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'e transfer oldu.

Bayern Münih U19'da 1 sezon geçiren Kroos, 17 yaşında a takıma yükseltildi. Kroos, Ocak 2019'da 1.5 sezonluğuna Leverkusen'e kiralandı.

Bayern Münih'de dolu dolu 4 yıl geçiren Kroos, ardından efsanesi olacağı Real Madrid'e 2014'te 25 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Toni Kroos, Real Madrid formasıyla 483 maçta 28 gol atıp 98 asist yaptı. Efsane futbolcu, Bayern Münih formasıyla 205 maçta 24 gol ve 49 asist rakamlarına ulaştı.

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