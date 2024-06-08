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Spor

Toni Kroos: Her türlü rakibe karşı koyabiliriz

Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'e hazırlanan Toni Kroos, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu.

8 Haziran 2024 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
Toni Kroos: Her türlü rakibe karşı koyabiliriz
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Almanya Milli Takımı'na geri dönen ve futbolu bırakmaya hazırlanan Toni Kroos, Alman milli takımının ev sahibi olduğu EURO 2024 ile ilgili konuştu.

Toni Kroos, turnuvayla ilgili konuşarak, 'Turnuvaya iyi bir sonuçla başlamak istiyoruz. Son olarak 2016 yılında başarılı olduk. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası iyi performans gösterdiğimiz son turnuvaydı.' dedi.

Grubun zorluğu hakkında konuşan Kross, 'İlk maçı kazanırsak bizi ileri taşıyacak bir coşku olabilir. Her türlü rakibe karşı koyabiliriz. Takımımız çok kaliteli." ifadelerini kullandı.

Alman Milli Takımı EURO 2024'te İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile aynı grupta mücadele edecek.

  • Toni Kroos
  • Almanya Milli Takımı
  • EURO 2024 hazırlıkları

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