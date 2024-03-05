Ve Toni Kroos sonunda ikna oldu! 1 yıllığına ''Tamam'' dedi

Toni Kroos, Real Madrid ile olan sözleşmesinde son sezona girmişken, kulüpte geçirdiği 10 sezonun ardından futbolu sözleşmesinin bitişiyle bırakma kararı almıştı. Eflatun beyazlı yönetim, Alman orta saha için harekete geçti. Yıldız futbolcu, istikrarlı performansını bu sezonda sürdürmesiyle çarpıcı bir karar aldı.

TONI KROOS İMZALAYACAK

Real Madrid yönetimi, performansıyla formasını kimseye kaptırmayan Toni Kroos'u ikna etti. Alman orta saha, eflatun beyazlılarla 1 yıllık sözleşme uzatma kararı aldı. Önümüzdeki yılın ardından deneyilmli futbolcunun futbola veda edeceği aktarılıyor.

MİLLİ TAKIMA DA DÖNÜYOR

Tecrübeli orta saha, son olarak Almanya ile EURO 2020'nin son 16 turunda İngiltere'ye 2-0'lık skorla elendikleri maçın ardından, milli takımı için emeklilik kararı almıştı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde bu kararından vazgeçtiğini ve EURO 2024'te Alman Milli Takımı forması giyeceğini açıklamıştı.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ!

Bu sezon İspanyol deviyle 35 maçta süre alan Toni Kroos, 1 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi