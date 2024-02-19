İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8509
  • EURO
    33,3166
  • ALTIN
    2001.25
  • BIST100
    9196.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Toni Kroos: Türkler sabırlı olmalı

Real Madrid'in yıldız orta sahası Toni Kroos, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

19 Şubat 2024 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
Toni Kroos: Türkler sabırlı olmalı
ABONE OL

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos, milli yıldız Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLER BİRAZ SABIRSIZ"

Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı 18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon İspanyol devi ile çıktığı 5 resmi maçta 92 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.