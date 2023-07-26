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Spor

Toni Kroos'tan Arda Güler için övgü dolu sözler

İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, Arda Güler hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
Toni Kroos'tan Arda Güler için övgü dolu sözler
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Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

"ARDA GÜLER BÜYÜK YETENEK!"

"Arda Güler'in yaşına göre gerçekten büyük bir yetenek olduğunu görüyoruz. Çok iyi bir sol ayağı var. Bunu zamanla daha çok göreceksiniz. Sol ayağıyla çok iyi şutlar çekiyor ve teknik olarak da gerçekten olağanüstü özelliklere sahip. Özellikle de dar alanlarda. Bunun çok iyi ve akıllıca bir transfer olduğuna düşünüyorum. Özellikle de gelecek için."

"İNANILMAZ ŞEYLER YAPIYOR"

"Büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz.

"SADECE YETENEK YETMEZ!"

"Arda Güler, burada başarılı olmak için çok istekli. Ama diğer yandan büyük açıklamalara karşı biraz temkinli olmak lazım. Çünkü çok örneğini gördük ve beklentileri tam olarak yerine getiremediler. Özellikle bu kulüpte birinin başarılı olup olmadığını belirleyen başka konular da var. Bu sadece yetenek, teknik ya da şut ile ilgili değil."

"BÜYÜK KONUŞMAM AMA..."

"Fiziksel olarak ne kadar güçlüyüm? Sorunlarla nasıl başa çıkıyorum? Sakatlanmaya ne kadar yatkınım? Kulüpte olan baskıyla nasıl başa çıkabilirim? Böyle bir takımda kendimi kanıtlamak için ne kadar iddialıyım? Bu soruların cevabını bulmak hemen kolay olmuyor. Bu yüzden büyük konuşmaktan kaçınıyorum ama onun özel bir futbol yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum."

"SÜREKLİ SORUYOR, BU İYİ!"

"Arda Güler çok yetenekli. Sürekli 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin?' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip."

"ÇOK ZEKİCE BİR TRANSFER"

"Arda Güler'in Real Madrid için çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum."

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