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Spor

Toni Kroos'tan geleceğine dair açıklama!

Almanya Milli Takımı ile EURO 2024 turnuvasından sonra futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Toni Kroos, geleceğine dair çıkan iddiaları yalanladı.

7 Haziran 2024 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Toni Kroos'tan geleceğine dair açıklama!
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Almanya Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadelesinin ardından futbolculuk kariyerini noktalayan Toni Kroos'un gelecek planı belli oldu.

Kicker'e konuşan; Toni Kroos'un, futbolu bırakmasının ardından Real Madrid akademisinde görev yapacağı ifade edildi ancak Kroos, bu ifadeleri yalanladı.

Kicker'de yer alan röportajda Kroosu'un, "Futbolu bıraktıktan sonra Madrid'deki genç futbolculara yönelik Real Madrid akademisinde onlara yardımcı olmaya devam edeceğim. Geleceğin en iyilerini yetiştirmek istiyorum." şeklinde konuştuğu ifade edilirken, Toni Kroos daha sonra yaptığı açıklamada, "Sözlerim çarptırılmış. Ben Real Madrid akademisine geçeceğimi söylemedim, kendi akademimi kuracağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

Kroos ayrıca futbola vedasının ardından ailesiyle daha çok vakit geçireceğini söyledi ve kardeşiyle podcastler çekip yayınlayacağını dile getirdi.

  • Toni Kroos
  • futbolculuk
  • EURO 2024

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