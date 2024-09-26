Toni Kroos'tan Manchester United itirafı

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakan Toni Kroos, 2014'te Manchester United'a Transfer olmaya yakın olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

Kings League'deki bir maçın devre arasında konuşan Kroos, Real Madrid'e transfer olmadan önce Manchester United'la anlaşmaya vardığını ve sözleşme imzaladığını belirtti.

"Premier Lig'de oynamak ister miydin?" sorusuna Kroos, "Buna yaklaşmıştım. 2014'te Real Madrid'e imza atmadan önce Manchester United'la anlaştım. David Moyes görevdeydi ve onunla konuştum. Sonrasında Moyes görevinden ayrıldı ve Louis van Gaal takımın başında geçti. Bunun ardından her şey iptal oldu." yanıtını verdi.