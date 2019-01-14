Topal ve Tolga’ya eksi puan

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal ikinci yarıda takımı puan cetvelinin üst sıralarına çıkarırken, aynı zamanda bir sonraki sezonun da temellerini atmaya çalışacak. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronunun bu nedenle seneye faydalanamayacağı isimleri mümkün olduğu kadar ikinci devre oynatmayacağı öğrenildi. Bu isimlerin başında ise Mehmet Topal’ın geldiği ileri sürüldü. Performansı düşen tecrübeli futbolcu bu sezon takımda tutulacak ancak kulübeden de fazla çıkamayacak. Yanal, sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Tolga Ciğerci’nin ise satılmasını istedi. Tolga takımda kalsa bile ligin ikinci yarısında kadro yüzü göremeyecek.