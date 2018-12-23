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Toplantı sonrası karar belli oldu! 'İnanırsak şampiyon oluruz'

Spor Toto Süper Lig'in son haftasını mutlu kapatmak isteyen Galatasaraylı futbolcular, işin ciddiyetinin farkına vardı. Kendi aralarında toplantı yapan sarı-kırmızılılar, 'İnanırsak şampiyon oluruz' dediler.

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Galatasaray'da takım içinde büyük bir kenetlenme yaşandı.
 
Ligin ilk yarısının son maçında bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda oyuncular işi çok ciddiye alıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendi aralarında toplantılar düzenleyen futbolcular, "Artık mazeretimiz kalmadı. Sakatlıklar, cezalar bizi rakiplerimiz karşısında zor duruma düşürdü. Ancak cezalar bitti. Haftalardır iyi sonuçlar almıyoruz. Burada kendi performansımızı da sorgulamak zorundayız" diye konuştukları öğrenildi.
 
Futbolcular, Sivas maçını kazanarak önemli bir mesaj vereceklerine inanırken, "Bu ligde puan farkı kapanmayacak bir fark değil. Biz inanırsak şampiyon oluruz. Sivas maçı bu anlamda ligin kırılma karşılaşmalarından biri olacak. İkinci yarıda fikstür avantajımız da var. Aslantepe bizim mabedimiz ise bunu rakiplerimize hissettirmeliyiz" dedikleri belirtildi.
 
Porto ve Başakşehir maçlarında iyi oynadıkları noktasında birleşen futbolcular, "Artık sonuç da almamız gerekiyor. Taraftarımıza bu galibiyetle yeni yıl hediyesi vermiş oluruz" yorumunda bulundu.
 
Başakşehir ve Beşiktaş'ın  puan kayıpları futbolcuları daha da iştahlandırdı. (Milliyet)

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