İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4698
  • EURO
    36,5891
  • ALTIN
    2585.02
  • BIST100
    9984.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toplantı sonrası konuştu! İşte Ali Koç'un yeni TFF için sözleri
Spor

Toplantı sonrası konuştu! İşte Ali Koç'un yeni TFF için sözleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni seçilen TFF'den umutlu olduğunu dile getiren Başkan Koç, 'Bizler de destek olmalıyız. Bu federasyon başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar.' dedi. İşte detaylar...

7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Toplantı sonrası konuştu! İşte Ali Koç'un yeni TFF için sözleri
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM SÜRECİ HEPİMİZİ YORDU"

"Seçim süreci hepimizi yordu, kırdı. Değişimden yana delegelerin bir harekette bulunması sokağa da bir umut oldu. İrade, cesaret ve yol haritası olsun yeter. Bu yeni TFF'den 8-9 tane kulüp başkanlığı yapmış tecrübeli isimler var. Kurullarda uzman isimlerin başa getirildiğini gördük. Hukuk ve spor tarafında tecrübeli insanlar var. En önemlisi niyet."

"YALPALAMAMAK ÖNEMLİ"

"Sosyal medyadan çok fazla baskı oluyor, yalpalamamak önemli. Bu yüzden cesaret lazım. Doğru bildiklerini yapacaklarını yeni TFF, kısa sürede kulüplere gösterdi. Futbolun ayağa kalkması gerektiğini hepimiz konuştuk."

"SÜPER KUPA'DA GÖRDÜK"

"Futbol birleştirici olmalı ve sokaktaki halka umut vermeli. Süper Kupa'da replikasını gördük, kaybeden taraf kazananı alkışladı. Taraftarlar iyi bir ortam sergiledi. İnşallah futbolu daha ileriye götüreceğiz."

"TOPLANTILAR SONUCUNDA UMUTLUYUM"

"Futbolun sorunları yeni değil, 20 yıllık sorunlar var. Bizler de destek olmalıyız. Bu federasyon başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar. Cezalar mesela tutarlı olmalı. Toplantılar sonucunda umutluyum. İnşallah Türk futbolu tez zamanda halka mutluluk verecek noktaya gelir."

  • ali koç
  • kulüpler birliği
  • ibrahim hacıosmanoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.