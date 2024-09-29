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Spor

Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu

İspanya'nın doğusundaki Motorland Aragon pistinde düzenlenen, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağının ikinci gün yarışlarının ilkinde piste çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışı yine ikinci sırada tamamladı.

AA29 Eylül 2024 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu
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Superbike'da 10 turdan oluşan "Tissot Superpole" bölümündeki yarışta 5. sıradan piste çıkan Razgatlıoğlu, Ducati motorlarıyla yarışan rakipleri Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista ile çok çekişmeli geçen mücadelenin ardından damalı bayrağı 2. sırada geçti.

Razgatlıoğlu, çıkışta 7.liğe düştükten bir tur sonra 2.liğe çıktı.

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi olan Bulega'yı iki kez geçerek son 3 tura 1. giren Razgatlıoğlu son turda İspanyol Bautista'ya geçilerek yarışı 2. tamamladı.

Puanlamanın ana yarışa göre daha düşük olduğu "Tissot Superpole"da Bautista 1'inci, Razgatlıoğlu 2'nci, Bulega ise 3'üncü sırada yer aldı.

Razgatlıoğlu, dünkü ilk ana yarışta da Andrea Iannone'nin ardından 2. olmuştu.

Puanını 394 yapan Razgatlıoğlu, en yakın rakibi 2. sıradaki Bulega (359) ile arasındaki puan farkını 35'e çıkarırken Bautista 308 puanla Bulega 'yı takip etti.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışan ve Superbike kariyerinde henüz Aragon pistinde 1'inciliği bulunmayan milli motosikletçi, TSİ 15.00'da ana yarışta sezonda son kez bu piste çıkacak.

Razgatlıoğlu, Superbike'ın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından Aragon öncesindeki son iki yarışa katılamamıştı.

  • TOPRAK RAZGATLIOĞLU
  • Motorland Aragon
  • 2024 Dünya Superbike Şampiyonası

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