Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de 15. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 10. ayağının ilk yarışında 15. oldu.

4 bin 276 metre uzunluğa sahip San Juan Pisti'ndeki mücadeleye ilk sıradan başlayan Pata Yamaha sürücüsü Toprak, 8. virajda düşerek 22. sıraya kadar geriledi. Kalan turlarda 7 basamak yükselen milli sporcu, 15. sırada tamamladığı yarıştan bir puanla ayrıldı.

Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista birinciliği elde ederken, Kawasaki Racing takımından Jonathan Rea ikinci, Motocorsa Racing takımından Axel Bassani üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu, yarın TSİ 18.00'de Superpole, TSİ 21.00'de ikici yarış için piste çıkacak.