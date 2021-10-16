Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de Superpole yarışında ikinci oldu

16 Ekim 2021 Cumartesi 21:55 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:55

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında ilk gün Superpole yarışında ikinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarış öncesi sıralama yarışında mücadele etti.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sıralama yarışında damalı bayrağı ikinci sırada geçerek, ilk yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde etti.

Superpole yarışını, Ducati pilotu Scott Redding birinci, bir diğer Ducati pilotu Axel Bassani ise üçüncü sırada bitirdi.

Şampiyonanın Arjantin ayağındaki ilk yarış, TSİ 21.00'de başlayacak.