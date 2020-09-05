İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Eylül 2020 Cumartesi / 17 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu

İspanya'da devam eden Dünya Superbike Şampiyonası'nda Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sıralamda 5. oldu. Yarışın 2. etabı İspanya'da yarın TSİ 12.00'de devam edecek.

05 Eylül 2020 Cumartesi 18:01 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 18:01
ABONE OL

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ilk yarışını 5. sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası'na İspanya'da devam edildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan ilk yarışta beşinci oldu.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, İspanya'da yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, TSİ 15.00'te de etabın ikinci yarışında start alacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.