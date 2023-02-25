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Spor

Toprak Razgatlıoğlu sezonu üçüncülükle açtı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışında üçüncü oldu

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu sezonu üçüncülükle açtı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışını üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Avustralya'nın Phillip Island Pisti'ndeki yarışla başladı.

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışında bitiş çizgisini üçüncü sırada geçti. Müsabakada Aruba.it ekibinden İspanyol Alvaro Bautista birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise ikinci oldu.

Avustralya etabında yarın superpole yarışı TSİ 05.00, ikinci yarış ise TSİ 08.00'de koşulacak.

CAN ÖNCÜ VE BAHATTİN SOFUOĞLU YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışını bitiremedi.

Can Öncü, ısınma turunda kayarak motosikletinden düştü. Arkadan gelen Bahattin Sofuoğlu ise Can Öncü'nün yerdeki motoruna çarptı. Kawasaki Puccetti ekibinden Can Öncü, kazanın ardından yarış dışı kaldı. MV Agusta Reparto Corse sürücüsü Bahattin Sofuoğlu ise piste dönmesine rağmen kısa süre sonra yarıştan çekildi.

Aruba takımından İtalyan Nicolo Bulega, müsabakayı birincilikle tamamladı. VFT ekibinin İtalyan sürücüsü Nicholas Spinelli ikinci, Vince64 takımından Büyük Britanyalı John McPhee üçüncü sırayı aldı.

Supersport kategorisinin Avustralya'daki ikinci yarışı, yarın TSİ 06.30'da başlayacak.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Dünya Superbike Şampiyonası
  • Avustralya

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