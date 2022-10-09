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Spor

Toprak Razgatlıoğlu ''Superpole'' yarışını kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. ayağının ikinci yarışı öncesinde Superpole yarışını birinci bitirdi.

AA9 Ekim 2022 Pazar 13:57 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu ''Superpole'' yarışını kazandı
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Portimao kentinde bulunan 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki 10 turluk Superpole yarışında her turu lider götüren Toprak, podyumun zirvesine çıktı.

Superpole yarışını, Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea da üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir yarıştı, kazanmak için savaşmaya devam edeceğim. Bir planım var, Bautista'nın önünde kalmaya ihtiyacım var. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada ikinci yarış, TSİ 16.00'da start alacak.

  • Toprak Razgatlıoğlu
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  • Dünya Superbike Şampiyonası

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