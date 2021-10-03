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Spor

Toprak Razgatlıoğlu Superpole'de 6. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında ikinci gün Superpole yarışını altıncı sırada bitirdi.

AA3 Ekim 2021 Pazar 14:14 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 14:14
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Pata Yamaha with Brixx takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'in Portimao kentindeki 4.5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen Superpole yarışında mücadele etti.

Yarışta damalı bayrağı altıncı sırada geçen Razgatlıoğlu, elde ettiği dereceyle TSİ 16.00'da da ikinci yarışa altıncı sıradan başlama hakkını elde etti.

BMW Motorrad sürücüsü Hollandalı Michael van der Mark yarışı ilk sırada tamamlarken, Aruba.it-Ducati'den Büyük Britanyalı Scott Redding ikinci, GoEleven'dan Fransız Loris Baz ise üçüncü oldu.

Toprak Razgatlıoğlu ile bu sezon pilotlar klasmanında şampiyonluk yarışına giren Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise ıslak zeminde kayarak kaza yaptı ve yarışı puansız tamamladı.

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