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Spor

Toprak Razgatlıoğlu'dan kötü haber! İtalya'daki yarışta olmayacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında antrenman esnasında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışta yer almayacak.

AA20 Eylül 2024 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu'dan kötü haber! İtalya'daki yarışta olmayacak
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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan, pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlarda yer alamayacak.

Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa yarışları serbest antrenman seansında iki hafta önce kaza yapan Razgatlıoğlu, bu hafta da yarışamayacak.

Şampiyonanın 9. ayak yarışmaları hafta sonu İtalya'daki 3.768 kilometre uzunluğundaki Cremona Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak 365 puanla lider durumda bulunurken, en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ise 310 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Tedavisine devam edilen Toprak Razgatlıoğlu, 28-29 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek sezonun 10. ayak yarışmalarına yetişmeye çalışacak.

  • toprak razgatlıoğlu
  • Dünya Superbike Şampiyonası
  • motosiklet

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