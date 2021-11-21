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Spor

Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğu İspanya'da geniş yankı uyandırdı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda, 2021 sezonunun şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

21 Kasım 2021 Pazar 11:51 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 11:51
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olması İspanyol basınında geniş yer aldı.

Marca gazetesi, "Razgatlıoğlu şampiyon" başlığı altında internet sitesinden verdiği haberde, "Türk sporcu, Endonezya'da Rea'yı tahttan indirdi. Superbike'da Jonathan Rea dönemi sona erdi. Kuzey İrlandalı sporcu üst üste 7. şampiyonluğa ulaşamadı. Yeni şampiyon Toprak Razgatlıoğlu." ifadelerini kullandı.

"Razgatlıoğlu, 25 yaşı ile bu şampiyonluğu elde eden en genç 3. sporcu ve ilk Türk oldu." diye yazan Marca, "Razgatlıoğlu Moto GP'ye katılmayı reddetti ama şimdilik. 2022'de Superbike'ta tacını koruyacak ama Yamaha onu zaten 2023 için Moto GP'de istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

El Mundo Deportivo gazetesi de "Razgatlıoğlu, Superbike'ta dünya şampiyonluğunu ilke kez elde etti." başlığını kullandı.

Gazete, "Türk motosikletçi, şampiyonanın son yarışı olan Endonezya'daki ilk yarışı ikinci bitirdikten sonra, son 6 sezonun galibi Jonathan Rea'dan tacı kaptı." ifadelerini öne çıkardı.

Motociclismo dergisi de "Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışı olan Endonezya'daki Mandalika pistinde düzenlenen ilk yarışta 2021 Superbike dünya şampiyonluğunu ilan etti. Razgatlıoğlu bu şampiyonluğu kazanan ilk Türk olurken, Yamaha da 12 yıl sonra 2. şampiyonluğunu elde etti." diye yazdı.

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