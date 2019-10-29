Topu bıraktı, derbiyi kazandı

BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı taktiği değiştirdi, derbiyi kazandı. Bu sezon derbiye kadarki 8 maçta rakiplerden daha fazla topa sahip olan (Ortalama yüzde 62), daha fazla pas yapan Siyah-Beyazlı takım 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 3 maçı da kaybetti. Kartal puan kaybettiği 6 maçta ise topa yüzde 63 oranında sahip olurken, Galatasaray derbisinde maçın yüzde 42’lik bölümünde topu ayağında tuttu. Kartal, 2-0 kazandığı Alanya maçında yüzde 51 ile bundan önce topa en az sahip olduğu karşılaşmayı oynamıştı.