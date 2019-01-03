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Töre’nin rotası Trabzonspor

Beşiktaş’ta gözden çıkartılan Gökhan, Bordo-Mavili yönetime haber gönderip, “Gelmeye hazırım” dedi. Trabzonspor cephesi “Bonservisini alıp gelirsen olur” cevabını verdi.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR ile Gökhan Töre flörtü. Beşiktaş’ta ikinci yarıda takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre’nin Bordo-Mavili yönetime menajeri aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, “Trabzonspor formasını giymeye hazırım” mesajı yolladı. Deneyimli oyuncu için bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Karadeniz ekibinin kurmayları, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da onayı aldıktan sonra Gökhan Töre’ye, “Seni takımımızda görmek isteriz. Ancak bonservis konusunu kendin halletmen gerekiyor. Bonservisini alırsan, sana kapımız açık” cevabını verdiler. Gökhan bonservisini almak için Beşiktaş ile görüşecek.

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